Is moeder van Meghan Markle drijvende kracht achter ‘Megxit’? “Ze is een grote steun voor Harry” BDB

28 januari 2020

15u26

Bron: Daily Mail 0 Royalty Dat de beslissing van Meghan Markle (38) en prins Harry (35) om een stap terug te zetten flink wat ophef veroorzaakte bij de koninklijke familie weten we allemaal. En ook Thomas Markle, de vader van de hertogin, heeft al uitgebreid zijn zegje gedaan in verschillende media. Over de reactie van Meghans moeder bleef het opvallend stil. Nochtans blijkt zij volgens bronnen een hele grote rol gespeeld te hebben bij de ‘Megxit’.

Meghans moeder Doria Ragland zou in de eerste plaats erg opgelucht gereageerd hebben toen de stap terug van Harry en Meghan definitief werd. Dat vertelt een vriendin van Doria in Daily Mail. “Ze was trots dat haar dochter eindelijk haar mentale gezondheid op de eerste plaats zette”, klinkt het.

Volgens dezelfde bron zou Doria zelfs een grote rol gespeeld hebben bij de beslissing van haar dochter en schoonzoon. “Naast Meghan hecht ook Harry heel veel waarde aan zijn schoonmoeder”, gaat het verder. “Hij vraagt haar vaak om advies en vergelijkt haar met de koningin omdat ze nooit klaagt. Omdat Harry zelf een moederfiguur mist in z’n leven is ze voor hem echt zijn steun en toeverlaat geworden. Het is een hele sterke vrouw die je niet mag onderschatten. Bovendien zoekt ze ook geen aandacht en die discretie is voor Harry heel waardevol.”

Weinig foto’s

Terwijl vader Thomas het ene tv-interview na het andere geeft, blijft Doria inderdaad op de achtergrond. “Ze is al haar hele leven gesteld op haar privacy en dat is nu niet anders dan vroeger”, gaat de bron verder. “Maar dat er weinig foto’s van haar zijn, betekent niet dat ze er niet is. De afgelopen weken heeft ze veel heen en weer gereisd. Toen baby Archie in mei 2018 werd geboren, logeerde ze zelfs zes weken bij haar dochter en schoonzoon in Frogmore Cottage. Bovendien vierden ze met zijn allen Thanksgiving tijdens hun vakantie in Amerika én brachten ze flink wat tijd door tijdens de kerstdagen in Vancouver.”

Het is dan ook geen verrassing dat Doria achter de schermen een grote rol heeft gespeeld bij de ‘Megxit’. “Ze heeft het zelf altijd belangrijk gevonden om financieel onafhankelijk te zijn en ze heeft dit dan ook aangemoedigd bij haar dochter. Het staat als een paal boven water dat Harry en Meghan hun beslissing heel goed met haar overlegd hebben.”