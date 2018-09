Is Meghan Markle zwanger? Haar jurk doet kenners vermoeden van wel TDS

11 september 2018

21u34 2 Royalty Is Meghan Markle ( 37) in verwachting? De Britse tabloids en royaltywatchers denken van wel. Er zijn immers foto’s van Meghan opgedoken in een koningsblauwe jurk, waarin haar bolle buik zou te zien zijn. Bovendien is de moeder van Markle gespot in Londen bij een bedrijf dat kindermeisjes opleidt.

Meghan Markle stak na haar huwelijk met prins Harry nooit onder stoelen of banken niet lang te willen wachten met gezinsuitbreiding. Tijdens een bezoek aan een campus in Belfast met haar echtgenoot enkele maanden terug liet Meghan doorschemeren dolgraag een koninklijke baby te willen. Het koppel sprak toen met de makers van innovatieve en hypoallergene babyproducten. “Ik weet zeker dat we op een bepaald moment al deze spullen nodig zullen hebben”, liet Meghan toen optekenen. Volgens Sinead Murphy, een van de makers, waren de twee heel erg betrokken. "Harry was vooral geïnteresseerd in het babybadje", voegde zij er nog aan toe.

Volgens enkele royaltywatchers in de Britse media zou het weleens zover kunnen zijn. Er wordt dan ook druk gespeculeerd over foto’s van Meghan die deze week verschenen. Daarop is de wederhelft van Harry te zien in een koningsblauwe jurk met een bolling bij haar buik. Al menen sceptici dat het waarschijnlijk gewoon om een optische illusie gaat, en dat de foto vanuit een verkeerde hoek werd genomen.

Op zoek naar een nanny?

Toch zou er nog een teken aan de wand zijn: Doria Ragland, de moeder van Meghan, is in Londen gesignaleerd bij een bedrijf dat kindermeisjes opleidt. Ook zou Doria plots veel vaker dan voordien bij Meghan en Harry op bezoek komen. Ze zou haar dochter de voorbije weken meerdere keren in het geheim hebben opgezocht. "Omdat ze straks gaat helpen bij de opvang van het kind", luidt het. En dan nog dit: de Britse Royals zouden grote aankondigingen vaak voor de start van een koninklijke tour bekendmaken. En jawel, Meghan en Harry maken net volgende maand een tournee door Australië. De komende weken zullen dus ongetwijfeld uitwijzen of er inderdaad sprake is van gezinsuitbreiding.