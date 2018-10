Is Meghan Markle zwanger? De Britten denken alvast van wel KD

12 oktober 2018

15u59

Bron: Cosmopolitan 0 Royalty Meghan Markle (37) zou zwanger zijn, aldus fans van het Britse koningshuis. Zij vinden het verdacht dat Meghan haar dikke jas tijdens het huwelijk van prinses Eugenie zelfs binnen niet uitdeed.

Meghan Markle verscheen vandaag, net zoals de andere leden van de Britse koninklijke familie, op het huwelijk van prinses Eugenie en Jack Brooksbank. Ze arriveerde in een blauwe, niet-aansluitende jas, die ze ook tijdens de plechtigheid aanhield. Op Twitter gonst het nu van de geruchten dat ze met haar kledingkeuze haar buik probeert te verbergen.

Something about Meghan's outfit choice makes me think she's pregnant and hiding a baby bump. It's so conservative. Global Citizen Boitumelo(@ B_Masihleho) link

"Iets aan Meghan's kledingkeuze doet me denken dat ze zwanger is en een zwanger buikje verbergt. Het is zo conservatief", schrijft iemand op het sociale netwerk. "Afgaand op het feit dat ze binnen een dikke jas draagt, is Meghan Markle of zwanger of het soort persoon dat snel koud krijgt", aldus een andere Twitteraar.

Judging by the fact that she’s wearing a heavy coat indoors; Meghan Markle is either pregnant or the type to get chilly easily. #royalwedding #royalwedding2 Ashley Starkes(@ virgosnarkqueen) link

Het is niet de eerste keer dat er gespeculeerd wordt over een mogelijke zwangerschap. Meghan trouwde in mei met prins Harry en sindsdien kijken fans van het Britse koningshuis reikhalzend uit naar de mededeling dat er een nieuw prinsje of prinsesje komt. Al vergeten die fans één klein detail: de kinderen van prins Harry en Meghan zullen officieel geen prinsen- of prinsessentitel dragen. Zij krijgen de titel van Lord en Lady, tenzij Queen Elizabeth de wetgeving aanpast.