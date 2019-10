Exclusief voor abonnees Is hij echt zo bezorgd om Meghan? Waarom prins Harry tekeergaat tegen de Britse roddelpers Tine Peeters

03 oktober 2019

07u39

Bron: De Morgen 0 Royalty Prins Harry heeft opnieuw een klacht ingediend tegen een Britse tabloid, ditmaal is The Mail on Sunday aan de beurt. Is hij slechts bezorgd om ‘het pestgedrag’ – zijn woorden – van de paparazzi tegen zijn vrouw Meghan Markle? Of speelt er meer?

‘Groundhog day’ is een typisch Engelse uitdrukking waarmee de Amerikanen en Britten aanduiden dat één welbepaalde dag wel een herhaling lijkt van een vorige dag, zonder dat er ooit wat verandert. Het lijkt de juiste beschrijving van de non-stopstrijd tegen de tabloids van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, in een vorig leven nog Hollywood royalty.

De laatste episode in dit gevecht van de hertog en hertogin van Sussex is de publicatie van een openhartig statement van Harry op hun persoonlijke website. Op twee A4'tjes kondigt hij aan dat ze een rechtszaak aanspannen tegen The Mail on Sunday, omdat die fragmenten uit een brief van Meghan aan haar vader, Thomas Markle, op straat gooide. Dezelfde krant publiceerde eerder al in scène gezette foto’s van Meghans vader waarop te zien is hoe hij in een internetcafé leest over de verloving van zijn dochter met de Britse prins.

