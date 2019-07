Is dit de échte reden waarom prinses Haya op de vlucht sloeg voor emir van Dubai? “Ze ging vreemd met de bodyguard” TDS

09u27 0 Royalty Prinses Haya Bint al-Hussein - vrouw van sjeik Mohammed Al Maktoum, emir van Dubai - is uit vrees voor haar leven gevlucht naar de Britse hoofdstad Londen. Ze zou samen met haar twee kinderen ondergedoken zijn in een villa van ruim 85 miljoen vlakbij Kensington Palace in Londen. Volgens koninklijke bronnen sloeg de prinses op de vlucht omdat de sjeik zou ontdekt hebben dat Haya een romance beleefde met de bodyguard.

Voor wie de naam geen belletje doet rinkelen: prinses Haya Bint al-Hussein is de dochter van de in 1999 overleden koning Hussein van Jordanië en de halfzus van de huidige koning Abdullah II van Jordanië. Ze is getrouwd met de steenrijke emir van Dubai, maar leeft momenteel ondergedoken in Londen. De prinses nam samen met haar twee kinderen en een koffer cash geld - die naar verluidt ruim 30 miljoen euro bevat - de benen en trok via Duitsland naar Engeland, waar ze zich nu op een geheime locatie schuilhoudt.

Volgens de intieme kring van de prinses is Haya gevlucht omdat ze vreesde voor de mogelijke acties van haar verstikkende echtgenoot. De sjeik zou gevonden hebben dat Haya te close was met een van hun lijfwachten, waardoor zij nu voor haar leven vreest. De identiteit van de bodyguard is niet bekend, wel is geweten dat hij in dienst is van UK Mission Enterprise Limited. Het hoofdkantoor van dat bedrijf is tevens gevestigd in Londen.

Of prinses Haya en de bodyguard effectief een relatie hadden is onduidelijk. De prinses zou de bodyguard overladen hebben met geschenken, wat volgens de andere leden van de koninklijke familie een “ongepaste intimiteit” zou zijn. En alles lijkt erop te wijzen dat sjeik Mohammed Al Maktoum zijn vrouw ervan verdenkt wel degelijk overspel te hebben gepleegd. “Jij verrader, jij verraadde het kostbaarste vertrouwen en je hebt laten blijken welk spel je speelt”, schreef hij onlangs op de sociale media.

Rechtszaak

Als de prinses effectief is vreemdgegaan met de bodyguard, hangt haar mogelijk nog een rechtszaak in Dubai boven het hoofd. Overspel is strafbaar in het streng islamitische Dubai en kan leiden tot zware celstraffen. Zeker nu de zaak rond het huwelijk van de emir draait, wordt gevreesd voor harde maatregelen.

Dat de prinses zich zorgen maakt om haar veiligheid hoeft ook niet te verbazen. Het is niet de eerste keer dat een royal op de vlucht slaat in Dubai: vorig jaar in maart nog probeerde prinses Sheikha Latifa het land te ontvluchten. Tevergeefs, want de prinses werd onderschept aan de kust van India en met geweld terug naar Dubai gebracht. “Prinses Haya is er nu eindelijk achtergekomen wat haar man zijn eigen dochter heeft aangedaan. Ze moet zich gerealiseerd hebben dat de mensen die voor haar man werken de waarheid voor zich hebben gehouden. Ze is bang dat iets soortgelijks met haar en haar kinderen kan gaan gebeuren”, klinkt het nu.