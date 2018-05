Internet valt over zure blik Victoria Beckham op trouw Harry en Meghan: "Het is de 'derrière van Pippa' van dit huwelijk" Joeri Vlemings

19 mei 2018

13u31 11 Royalty Victoria Beckham heeft zich laten opvallen op het huwelijk van het jaar tussen prins Harry en de Amerikaanse Meghan Markle in het Britse Windsor. Posh liep duidelijk niet over van enthousiasme, terwijl ongetwijfeld tienduizenden haar plaats zouden willen innemen. Op het internet regende het meteen reacties. Van "miserabele koe" over "zuurpruim" tot "dit is een huwelijk, geen begrafenis".

Het is geen nieuws dat Victoria Beckham niet graag lacht. Dat kan haar immers op een rimpeltje te staan komen. Ze liet zich ook tijdens de trouwpartij van William en Kate in 2011 al niet op een glimlach betrappen, zelfs niet op een grimlach. Op het huwelijk van het jaar tussen prins Harry en Meghan Markle vandaag viel nog eens des te meer op, daar aan de St George's Chapel aan het Windsor Castle. Zéker door het schrille contrast met haar goedlachse en charmante echtgenoot, de ex-topvoetballer David Beckham. Dat zag ook Twitter meteen.

Someone needs to calm Victoria Beckham down, she's completely over excited...#royalwedding pic.twitter.com/kPsao7UwCA Hannah(@ RichardsonHan) link

"Iemand moet Victoria Beckham intomen, ze is mega opgewonden", klonk het ironisch. En dat Posh meer op een rouwende koningin leek, die niet op een huwelijksfeest maar op een begrafenis was. "Haar zure blik is de 'derrière van Pippa' van dit huwelijk", tweette iemand anders verwijzend naar het trouwfeest van Harry's broer William met Kate Middleton. De bips van Kates zus, Pippa, was toen hét onderwerp van gesprek in menige kapperszaken en ver daarbuiten. Toch gokken we op een ander beeld uit de uitzending dat de wereld zal veroveren: dat van Meghan Markle met op de achtergrond het bruidsjongetje dat nog enkele tandjes verwacht en dat dolenthousiast toonde toen de fanfare begon te schallen bij de intrede van de bruid in de kapel.

Victoria Beckham's scowl is the "Pippa's bum" of this wedding. Caitlin Moran(@ caitlinmoran) link

Victoria Beckham dressed like she’s going to the funeral of Meghan Markle’s single life. A grieving queen. #RoyalWedding pic.twitter.com/earKBQUrIP Sibongile Mafu(@ sboshmafu) link

Did @victoriabeckham get the wrong memo! It’s a wedding not a funeral #royalwedding ALAN(@ alan_darbyshire) link

Victoria Beckham. . blimey . any chance you might smile!. .bloody sourpuss SteveC😁(@ Stephencalver7) link

#RoyalWedding Victoria Beckham is a miserable cow #Royal wedding Jacqueline abrams(@ Jacquel68540972) link