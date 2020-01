Internationale media over bekentenis koning Albert: "Nieuws slaat in als een bom" RL

28 januari 2020

01u50

Bron: Belga 4 Royalty De bekentenis van koning Albert dat Delphine Boël zijn dochter is, is ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij gegaan. Sommige internationale media stellen dat "het geen verrassing is voor de meeste Belgen", terwijl anderen menen dat "het nieuws inslaat als een bom". Een overzicht.

"Na jaren strijden krijgt Delphine Boël gelijk", kopt het Algemeen Dagblad.

De Telegraaf in Nederland haalt aan dat het verhaal al in 1999 de wenkbrauwen van de Belgen deed fronsen. De krant verwijst naar een interview met Boël in 2013. "Hij bekommerde zich om mij. Ik noemde hem Papillon. Mijn moeder en de koning waren heel verliefd. Hij was elk weekend bij ons tot ik negen jaar oud was. Hij wou zelfs scheiden van Paola, maar mijn moeder wou het koningshuis beschermen", klinkt het daarin.

Het Duitse persagentschap dpa schrijft dat koning Albert en zijn vrouw Paola een heel ander type zijn dan koning Filip en koningin Mathilde. Terwijl die laatsten eerder kalm en nuchter zijn, haalden Albert en Paola vaak de krantenkoppen. "In de wilde jaren 60 werd Paola gezien als een 'feestprinses'", aldus het persbureau. Dat verwijst ook naar de geruchten over een affaire van de vrouw van Albert met de zanger Adamo.

Le Monde spreekt dan weer over een "ontknoping in België". "Het is geen verrassing voor de meeste Belgen, maar wel een omwenteling voor het koningshuis van Laken", luidt het.

De Britse krant The Telegraph verwijst naar de kerstboodschap van koning Albert in 1999. Daarin zou hij verwezen hebben naar zijn buitenechtelijke relatie. "Dit kerstfeest is ook de gelegenheid voor ieder van ons om aan zijn eigen familie te denken, aan zijn gelukkige periodes maar ook aan zijn moeilijke momenten. De koningin en ik hebben zeer gelukkige periodes gekend, maar we hebben als paar ook een crisis doorgemaakt dertig jaar geleden", verklaarde de koning toen. "Samen hebben we lang geleden die moeilijkheden kunnen overwinnen."

The Guardian verwijst naar de eerste keer dat de moeder van Boël, barones Sybille de Selys Longchamps, in het openbaar over de zaak sprak in interview op televisie. "Ik dacht dat ik nooit kinderen zou hebben omdat ik een infectie had. We hadden geen voorzorgen genomen", klonk het toen. "Het was een mooie periode. Delphine is een liefdeskind. Albert was geen vaderfiguur maar hij was heel lief voor haar."

Het Spaanse El Mundo haalt aan dat de zaak al twintig jaar loopt, sinds de onofficiële biografie, geschreven voor de Vlaamse journalist Mario Danneels, van koning Paola werd gepubliceerd. De krant stelt zich ook de vraag welke achternaam Boël nu zal krijgen. "De voorouders van koning Albert I waren destijds afkomstig uit Saksen Coburg Gotha, maar na de Eerste Wereldoorlog beschouwden ze dat als te Duits, dus staat in de geboorteakte van koning Albert geen achternamen, maar enkel een titel: Prins van België", klinkt het.

Volgens El País was Boël onvermoeibaar in haar juridische strijd. "Koning Albert toont geen spijt dat hij het verlangen van zijn dochter naar erkenning heeft belemmerd." "Het nieuws in ingeslagen als een bom in een land waar het koningshuis een van de weinige coherente zaken is voor de burgers, die verdeeld zijn op vlak van taal en grondgebied", klinkt het nog. "Het beeld van de koning is geërodeerd na de jarenlange vermoedens die nooit zijn bevestigd. Albert II betreurt zelf dat het proces het privéleven van de twee partijen niet heeft gerespecteerd."