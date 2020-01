Inspiratie voor Harry en Meghan: ook deze royals werken voor hun centen MC

09 januari 2020

19u53 0 Royalty De beslissing van prins Harry (35) en Meghan Markle (38) om financieel onafhankelijk te worden van het Britse koningshuis, veroorzaakt heel wat ophef. Toch zijn ze niet de enige royals die er een job op nahouden.

Esmeralda (België)

De halfzus (63) van koning Albert woont en werkt in Londen waar ze actief is als journaliste. Onder het pseudoniem Esméralda de Réthy schrijft ze geregeld artikels over haar vader. Nog voor het een hype werd schreef ze boek over de klimaatopwarming.

Amadeo (België)

De oudste zoon (33) van prinses Astrid ging in 2009 in dienst als analist bij Deloitte in New York. In 2013 ging hij weer studeren om een jaar later aan de slag te gaan bij McKinsey & Company in Brussel. Intussen werkt en woont de prins in Basel in Zwitserland.

Constantijn (Nederland)

De broer (50) van koning Willem Alexander heeft er al een hele carrière opzitten die een hoge vlucht nam bij het kantoor van RAND Europe in Brussel. Vervolgens keerde hij terug naar de Europese Commissie als adviseur en later als adjunct-kabinetschef van eurocommissaris Neelie Kroes. Momenteel is hij actief in de IT-wereld.

Märtha-Louise (Noorwegen)

De oudste zus (48) van kroonprins Haakon heeft een dotatie en mag commerciële activiteiten uitvoeren, zolang ze haar titel niet gebruikt. Dat is pas sinds vorig jaar zo geregeld, nadat ze een relatie was begonnen met een sjamaan die wordt aanzien als een charlatan. De man beweert namelijk dat hij kanker kan genezen en vrouwen met meerdere seksuele partners terug rein kan maken. Dat ging wat te ver voor het Noorse koningshuis.

Cristina (Spanje)

De zus (54) van koning Felipe werkt bij een bank. In 2016 stond ze samen met haar man en vijftien andere personen terecht voor belastingontduiking. Zij werd vrijgesproken, maar haar man kreeg een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden.

Madeleine (Zweden)

De jongste dochter (39) van koning Gustav trouwde in 2013 met de Amerikaan Chris O’Neill. Die had door dat huwelijk recht op een titel maar heeft dat geweigerd zodat hij kon blijven werken. Hij is een rijke financiële adviseur. Zij behoudt haar dotatie.