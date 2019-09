Inspecteur die crash prinses Diana onderzocht verbreekt stilzwijgen: “Eén grote doofpotoperatie” TDS

Bron: In Touch 12 Royalty De dood van prinses Diana: het is een mysterie dat de wereld 22 jaar na datum nog steeds blijf beroeren. Onlangs raakte bekend dat de Britse prinses enkele maanden voor de crash haar dood zélf zou voorspeld hebben De dood van prinses Diana: het is een mysterie dat de wereld 22 jaar na datum nog steeds blijf beroeren. Onlangs raakte bekend dat de Britse prinses enkele maanden voor de crash haar dood zélf zou voorspeld hebben in een explosieve brief aan haar persoonlijke butler Paul Burrel. Het nieuws werd wereldwijd opgepikt, en heeft ook inspecteur Colin McLaren bereikt, die destijds het fatale ongeval onderzocht. Na 22 jaar vindt hij het nu tijd voor gerechtigheid.

Was de dood van prinses Diana op 31 augustus 1997 in Parijs dan toch een complot? Al die jaren na de dood van prinses Diana en haar minnaar Dodi Al-Fayed raakt de wereld nog steeds niet uitgepraat over de zaak. Volgens inspecteur Colin McLaren zou het onderzoek naar de dood van prinses Diana evenwel opnieuw onderzocht moeten worden. Hij meent namelijk dat de Franse en Britse geheime diensten, in samenspraak met de koninklijke familie, erg ver gingen in het verdoezelen van de precieze toedracht van het ongeval.

“Er werd intussen met nieuwe getuigen gesproken, die de crash hebben zien gebeuren en met hun eigen ogen konden zien wat er zich precies ná het ongeval heeft afgespeeld”, klinkt het. “We hebben dé cruciale ooggetuige kunnen ondervragen, een man die ook al 22 jaar de opdracht heeft gekregen om te zwijgen. Volgen hem heeft de politie verschillende verbazingwekkende fouten en verkeerde inschattingen gemaakt.”

Ooggetuige

Die getuige is de 54-jarige Frans-Vietnamese Le Van Thanh. Hij zat in een witte Fiat Uno, toen ook die zwaar werd beschadigd toen hij in botsing kwam met de gecrashte Mercedes van Diana. Meteen na het ongeval werd Van Thanh zo’n zes uur lang ondervraagd, maar hij mocht beschikken, omdat de Franse diensten vonden dat hij niets met de dood van Diana te maken kon hebben en dus onschuldig was. De autoriteiten hebben altijd beweerd dat de crash gebeurde omdat bestuurder Henri Paul dronken was en de controle over de Mercedes verloor, nadat hij verblind werd door de flitsen van camera’s van paparazzi-fotografen, die Diana en Dodi achterna zaten. Maar de nieuwe bewijzen en getuigen, die ondersteund worden door forensische experts, moeten volgens de inspecteur aantonen dat deze versie verkeerd is en deel uitmaakt van een doofpotoperatie.

De pas afgesneden

Inspecteur Colin stelt immers dat bewezen kan worden dat de auto van Le Van de Mercedes van Diana de pas afsneed toen hij de tunnel inging. Hij wilde invoegen achter de wagen van de prinses, maar werd verrast toen de chauffeur van de Mercedes abrupt op de rem ging staan. “Een stuk plastic dat door de politie werd gevonden, was afkomstig van de Fiat Uno. De Mercedes van Diana bleek bovendien een witte vlek te hebben”, zegt hij, eraan toevoegend dat Le Van bevestigt dat zijn broer zijn beschadigde Fiat enkele dagen na het ongeluk rood liet schilderen. “Een intensieve zoektocht in de database van meer dan 12.000 Fiats heeft de auto nooit kunnen opsporen. En ondanks verschillende oproepen kwam er nooit iemand naar voren als bestuurder.”

Hoge snelheid

Inspecteur Colin zou intussen ook kunnen bewijzen dat de Mercedes van Diana met ongeveer 190 km/u door de tunnel reed - een veel hogere snelheid dan eerst gedacht - waardoor de Mercedes na de tik van de Fiat begon te slippen en hij hard tegen de bewuste pilaar crashte. Colin twijfelt er niet aan dat de bestuurder van de witte Fiat Uno wel degelijk de Frans-Vietnamese Le Van Thanh is, maar dat hij zijn verhaal moest wijzigen, omdat hij ermee bedreigd werd dat hij achter de tralies zou belanden. “Hij werd overtuigd de nieuwe verklaring niet te ondertekenen, omdat hij riskeerde vervolgd te worden. Hij kon vijf jaar achter de tralies belanden, omdat hij volgens de politie dan weigerde te stoppen en gewonde mensen te helpen op de plaats van een ongeluk.”

Inspecteur Colin concludeert dat, hoewel veel voorname mensen en organisaties motieven hadden om Diana te doden, Le Van geen deel uitmaakte van een complot. De dood van de prinses werd veroorzaakt door een ‘eenvoudig’ en ‘routinematig’ auto-ongeluk en het feit dat ze geen veiligheidsgordel droeg. De Franse en Britse geheime diensten zouden de waarheid echter verdoezelen, om ervoor te zorgen dat hun eigen fouten en onkunde het daglicht nooit zouden zien.