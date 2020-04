Inkijk in hun ‘koninklijke kot’: deze geheimen geeft het interieur van de Britse royals prijs TDS

25 april 2020

10u00

Bron: Tatler/People 0 Royalty Hoewel de Britse prins Charles (71) en zijn echtgenote Camilla (72) elkaar na 14 dagen isolatie weer in de armen konden sluiten nadat hij besmet was met het coronavirus, blijven de hertog en hertogin de komende weken in afzondering. D e Britse troonopvolger en zijn vrouw werken hun koninklijke taken af vanuit hun Schotse residentie Birkhall, waar ze onder meer met hulpverleners bellen en bemoedigende boodschappen inspreken via de sociale media. De Britse royals openen op die manier hun virtuele deuren, en dat zorgt voor een unieke inkijk in hun ‘koninklijke kot’.

Ondanks zijn diagnose bleef de hertog van Cornwall steevast doorgaan met het uitvoeren van officiële opdrachten. Zo hielp Charles bij het openen van een veldhospitaal in Londen voor coronapatiënten, maar dan virtueel vanuit het comfort van landgoed Birkhall. “Het is een voorbeeld van hoe het onmogelijke toch mogelijk gemaakt kan worden”, zei Charles via een videoverbinding. “Ik had geluk. Covid-19 was bij mij relatief mild, maar voor anderen zal die reis veel zwaarder zijn. Laten we bidden, dames en heren, dat het voor een zo kort mogelijke tijd en voor zo weinig mogelijk mensen nodig zal zijn.”

Het videogesprek vond plaats in een salon van het kasteel. Het landgoed was voorheen eigendom van de geliefde grootmoeder van Charles, de Queen Mother, die haar stempel stevig heeft gedrukt op het decor. De foto die werd genomen van het gebeuren, biedt een unieke glimp op het interieur in de Schotse residentie.

(klik op de rode punten, druk rechtsonder in de afbeelding om te vergroten)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Camilla Parker Bowles (72)

Er kwam onlangs ook een einde aan de 14-daagse isolatieperiode van de 72-jarige Camilla. De foto die werd vrijgegeven geeft weer hoe de hertogin telefoneert met de 85-jarige Doris Winfield, een belletje voor een luisterlijn voor eenzame ouderen. Camilla vertelde haar dat het moeilijkste aan haar afzondering was dat ze “niet met haar kleinkinderen kon knuffelen.” Wel waren de dames het erover eens dat boeken lezen hielp om de tijd door te komen. Zo lezen ze allebei graag Agatha Christie.

Doris vond het geweldig om Camilla aan de lijn te hebben. “Ik ben de afgelopen weken erg eenzaam geweest en het was fantastisch om met haar te praten”, vertelt ze aan de Daily Telegraph. “We hadden het over het leven in isolatie en onze gedeelde hobby’s. Ze was erg geïnteresseerd in mijn familie en hoe ik het volhield zonder ze. Het heeft me echt opgevrolijkt.” Dit zijn de detail die je hebt gemist op foto van het gebeuren.

(klik op de rode punten, druk rechtsonder in de afbeelding om te vergroten)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Queen Elizabeth II (94)

Ook de Queen blijft voorlopig haar taken uitvoeren, zij het vanuit Windsor Castle. De foto werd gemaakt in de zitkamer van het kasteel tijdens haar gesprek met Boris Johnson voor een stand van zaken. Woensdag hadden de twee voor het eerst telefonisch overleg in drie weken, bevestigt de woordvoerder van de premier. “Hij krijgt regelmatig updates over overheidszaken, maar de premier heeft het werk nog niet hervat”, klinkt het. “Maar hij voelt zich beter en is op weg naar herstel.”

Op het beeld is te zien hoe de zitkamer bezaaid is met allerlei ornamenten en objecten. In tegenstelling tot wat velen wellicht vermoeden, gaat het eerder om bezittingen met een emotionele waarde, dan om stukken met een buitensporig prijskaartje. De queen koestert de items, waarvan sommige al eeuwen binnen de familie worden doorgegeven. Windsor Castle, dat op een uurtje rijden van Buckingham Palace ligt, is dan ook al bijna 1000 jaar de thuisbasis van Britse koningen en koninginnen. Kijk mee en laat je verbazen!

(klik op de rode punten, druk rechtsonder in de afbeelding om te vergroten)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

LEES OOK:

Van de broche tot haar woordkeuze: deze verborgen boodschappen zaten in toespraak van Britse Queen

Zo doorstaat prins Charles de quarantaine: “Mijn familie trekt me erdoor”

Van uitgeruste operatiezaal tot eigen bankautomaat voor de Queen: Buckingham Palace geeft zijn geheimen prijs