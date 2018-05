In Legoland zijn prins Harry en Meghan al getrouwd Daimy Van den Eede

10 mei 2018

15u24

Bron: VTM Nieuws 0 Royalty Voor ons is het nog tot 19 mei wachten, maar in Legoland zijn prins Harry en Meghan Markle al getrouwd. Het hele evenement werd nauwkeurig nagebouwd.

Lauren Moss, PR Manager van Legoland, besloot om het tafereel in minivorm na te bouwen toen ze te weten kwamen dat de bruiloft doorging in Windsor Castle. Niet enkel Harry en Meghan, maar ook de rest van de koninklijke familie en de pers is aanwezig op de legobruiloft.