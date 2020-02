Exclusief voor abonnees In houten chalet in afgelegen Amerikaans dorpje: zo teruggetrokken leeft prinses Marie-Christine van België Redactie

21 februari 2020

06u30

Bron: Story 0 Royalty Haar 69ste verjaardag deze maand ging in ons land geruisloos voorbij. Prinses Marie-Christine van België, de halfzus van Albert II en tante van koning Filip, leeft dan ook al jaren in het afgelegen Sequim in het noordwesten van de Verenigde Staten. Van hieruit contact leggen met haar blijkt onmogelijk. En dus trok ‘VTM Nieuws’-reporter en ex-Amerika-correspondent Thomas Van Hemeledonck voor Story naar Sequim en belde hij gewoon aan.

Prinses Marie-­Christine is het tweede kind van koning Leopold III en zijn tweede vrouw Lilian Baels, tussen haar - elf jaar geleden overleden - broer Alexander en haar zus Marie-­Esmeralda. Ze is ook de halfzus van koning ­Boudewijn en koning Albert. Echt warme familiebanden waren er niet in het tweede gezin van koning Leopold, en dochter Marie-­Christine vertrok al op jonge leeftijd uit België. Ze woonde het grootste deel van haar leven in Canada en de VS. In 1981 trouwde ze halsoverkop met de Canadese (homoseksuele) pianobar-eigenaar Paul Drake, een huwelijk dat amper een maand standhield.

Niet veel later ontmoette ze haar huidige echtgenoot, restaurant­houder Jean-Paul Gourgues (77), al zou hun relatie de eerste jaren woelig verlopen en onderging Marie-Christine een abortus omdat ze tussendoor zwanger raakte van een Australiër. Samen met Jean-Paul verhuisde ze van Canada naar de VS, waar ze jarenlang een society-leven leidden. Tegenwoordig leeft het koppel, dat nooit kinderen kreeg, zo teruggetrokken dat ze van de aardbol verdwenen leken. Dat de prinses in Sequim, niet ver van Seattle woont, onthulde Story in november 2019.

