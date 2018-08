IN BEELD. Zweedse royals genieten van zomervakantie TDS

20 augustus 2018

21u48

Bron: ANP 0 Royalty De Zweedse royals hebben genoten van hun vakantie op het eiland Öland. Dat bleek eerder al op foto's die het hof heeft vrijgegeven. Prins Carl Philip en zijn vrouw Sofia hebben ook vakantiekiekjes gedeeld, net als kroonprinses Victoria.

Op Instagram deelden Carl Philip en Sofia een familieportret waarop ze samen met de prinsjes Gabriel en Alexander te zien zijn. In het bijschrift laat het paar weten dat de foto in juli is gemaakt op Solliden, het buitenverblijf van de Zweedse royals.

Victoria en Daniel deelden op social media foto's van prinses Estelle en prins Oscar. Estelle, die vanaf dinsdag naar school gaat, is te zien met een pony. Ook deelde de kroonprinses een foto waarop ze zelf te zien is met Oscar en Estelle.

Het is duidelijk te zien dat de royals genieten van hun vakantie. Al vele malen hebben koning Carl Gustaf en koningin Silvia gezegd erg uit te zien naar de zomervakantie op Öland. Vooral het feit dat de hele familie dan compleet is en dat er veel tijd met elkaar wordt doorgebracht, vindt het koningspaar geweldig.

Hälsningar från oss! Familjen fotograferad på Solliden i juli. 👨‍👩‍👦‍👦☀️ 📷: Anna-Lena Ahlström/Kungahuset.se Een foto die is geplaatst door null (@prinsparet) op 20 aug 2018 om 14:58 CEST

Kronprinsessfamiljen och ponnyn Viktor fotograferade på Solliden i somras. 📷: Anna-Lena Ahlström/Kungahuset.se #kungahuset #kronprinsessparet #öland #solliden Een foto die is geplaatst door null (@kungahuset) op 20 aug 2018 om 14:55 CEST