IN BEELD. William en Kate bakken zelf bagels tijdens koninklijk bezoekje MVO

15 september 2020

19u05 0 Royalty Prins William en zijn echtgenote Kate Middleton (beiden 38) verrasten vandaag enkele Londense handelaars met een bezoekje. Onder hen ook de Beigel Bake Brick Lane Bakery, waar het koninklijke koppel zélf de handen uit de mouwen stak.

De prins en zijn vrouw werden uitgenodigd om een kijkje te nemen in de keuken van het kleine bakkerszaakje, dat bekendstaat voor hun lekkere bagels. De twee hielden het echter niet bij kijken, maar staken ook zelf een handje toe tijdens het bakken. Met een mondmasker voor en met grondig ontsmette handen begonnen ze met het kneden van het deeg, om daarna de ovens te vullen.

William en Kate treden steeds meer naar de voorgrond, nu de queen nog altijd vastzit in quarantaine. Als jongere royals lopen ze minder risico om erg ziek te worden door het coronavirus. Koningin Elizabeth zal nog in Windsor Castle blijven tot het gevaar is geweken.