IN BEELD. Veel mooi volk op de inhuldiging van Japanse keizer Naruhito KDL

22 oktober 2019

16u32

Bron: ANP 0 Royalty De 59-jarige Japanse keizer Naruhito volgende zijn vader Akihito op 1 mei al op als keizer van Japan, maar werd pas vandaag met een eeuwenoude ceremonie in het keizerlijke paleis officieel ingehuldigd. En daar hoorde heel wat mooie gasten bij. Zoals ook onze koning Filip en koningin Mathilde.

De nieuwe Japanse keizer begon met een religieuze ceremonie waarin hij aan de keizerlijke voorvaderen meedeelt dat hij de troon gaat bestijgen. Later op de dag volgde de plechtigheid voor ongeveer 2.000 gasten, onder wie koning Filip en koningin Mathilde, maar ook de Nederlandse, Spaanse en heel wat andere royals waren aanwezig. Maar liefst 191 landen zijn in Tokio op een of ander manier vertegenwoordigd.

Het nieuwe Japanse keizerspaar begon dinsdagavond in Japan aan een marathon van officiële diners. Ter gelegenheid van de inhuldiging van keizer Naruhito worden in het Keizerlijk Paleis maar liefst vier galabanketten gehouden, Kyoen-no-gi in het Japans. Dat zijn er overigens drie minder dan bij de troonsbestijging van keizer Akihito. Toen waren er zeven diners in vier dagen. Om keizerin Masako te ontzien zijn het er nu minder. Ook zijn de diners uitgesmeerd over meer dagen: 22, 25, 29 en 31 oktober.