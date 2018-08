IN BEELD. The Queen verhuist naar haar zomerresidentie en ziet dat het goed is DBJ

06 augustus 2018

20u10

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Elizabeth (92) heeft maandag weer officieel haar Schotse zomerresidentie Balmoral betrokken. De Queen verbleef al enkele weken in Schotland, maar mede omdat haar kasteel nog open was voor het publiek logeerde ze zo lang in Craiwogan Lodge, op het uitgestrekte Schotse landgoed.

Dat is uiteraard een eigen keuze van de om haar zuinigheid bekendstaande Elizabeth (92). Door niet meteen aan het begin van haar zomervakantie in Balmoral te trekken kunnen de betaalde bezoeken en rondleidingen doorgaan. Dat levert geld op voor het onderhoud van het kasteel, dat jaarlijks zo'n 3,5 miljoen euro kost. Geld dat de vorstin uit eigen zak moet betalen. De helft daarvan wordt echter gedekt door inkomsten van betalende bezoekers.

Bij aankomst bij Balmoral is er altijd het nodige ceremonieel, dit keer verzorgd door de Balaklava Company van The Argyll and Sutherland Highlanders, compleet met hun mascotte 'korporaal Cruachan IV' - een Shetland pony die zijn eigen Twitter-account heeft met 1560 volgers. De compagne en de mascotte waren een maand eerder ook present toen de koningin in Edinburgh aan haar jaarlijkse officiële verblijf in Schotland begon.

De Queen woont gemiddeld ruim twee maanden per jaar in Balmoral, dat in het midden van de negentiende eeuw is gekocht door koningin Victoria, waarna haar man prins Albert het huidige gebouw ontwierp en liet bouwen. Tegelijkertijd was hij op het eiland Wight ook bezig met het vakantiehuis Osborne House, waar twee weken geleden Camilla, hertogin van Cornwall, nog een kijkje ging nemen na restauratiewerkzaamheden.