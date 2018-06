IN BEELD: prinses Astrid juicht voor Rode Duivels, ook al is ze in het buitenland MVO

29 juni 2018

12u47 11 Royalty Prinses Astrid hoeft tijdens haar handelsmissie in Uruguay niets te missen van de prestaties van de Rode Duivels op het WK voetbal in Rusland. De prinses volgde de wedstrijd België tegen Engeland op groot scherm in een bar in Montevideo.

Voorafgaande aan de wedstrijd dacht de prinses dat de laatste wedstrijd in de poule een gelijkspel zou worden, zei ze tegen persbureau Belga. Getooid met de Belgische vlag zag de zus van koning Filip in de 51e minuut de openingstreffer van Adnan Januzaj. Daarmee behaalde België de derde opeenvolgende zege.

Prinses Astrid blijft nog tot en met zaterdag in Uruguay met een delegatie van Belgische politici en ondernemers. Ze is op tijd terug in België als de Rode Duivels maandag in de achtste finale tegen Japan spelen.