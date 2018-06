IN BEELD. Prins William als eerste Britse royal ooit in Israël TDS

25 juni 2018

20u42

Bron: ANP 0 Royalty Prins William is maandag aangekomen in Israël. Even na 18.00 uur lokale tijd zette de hertog van Cambridge in Tel Aviv als eerste Britse royal voet aan Israëlische bodem voor een officieel bezoek. Op het vliegveld van Tel Aviv werd William opgewacht door de Israëlische minister van toerisme Yariv Levin, de Britse ambassadeur in Israël David Quarrey en Mark Regev, de Israëlische ambassadeur in Groot-Brittannië.

William zal tijdens zijn vierdaagse bezoek Israëlische en Palestijnse leiders ontmoeten. Hij verblijft in het King David Hotel in Jeruzalem, ooit een centrum van Brits bestuur over Palestina. Bij een door Joodse extremisten gepleegde bomaanslag op het hotel vielen in 1 juli 1946 meer dan negentig doden.

De Britse vorstin en oma van William, Elizabeth II, regeert sinds 1952 maar heeft nog nooit een bezoek gebracht aan Israël, dat is gevestigd in het voormalige Britse mandaatgebied Palestina. De rol van de Britten bij de vestiging van een Joodse staat in Palestina is nog steeds omstreden. De laatste Britse troepen trokken zich in mei 1948 terug, wat onmiddellijk leidde tot het uitroepen van de staat Israël. Een overgrootmoeder van William, prinses Alice van Battenberg (1885-1969), is in Jeruzalem begraven.

Reis door Midden-Oosten

De hertog van Cambridge begon zondag zijn reis in Jordanië, waar hij onder meer op pad ging met de Jordaanse kroonprins Hoessein. Zondagavond keken de twee gebroederlijk naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Engeland en Panama. Maandag heeft William in Jordanië enkele Syrische vluchtelingen gesproken. De Britse prins maakte bij de ruïnes van Jerash kennis met deelnemers aan het UNICEF-programma Makani.

In heel Jordanië zijn onder de noemer Makani centra opgezet waar kinderen met oorlogstrauma's en hun families worden opgevangen. Een aantal van de vooral Syrische kinderen volgde maandag in Jerash een cursus fotografie. De deelnemers hadden een heel bijzonder model: prins William poseerde voor hen. De hertog van Cambridge maakte, met de Jordaanse kroonprins Hoessein aan zijn zijde, een praatje met een aantal deelnemers en schoof aan bij een familie die wordt gesteund via Makani.

"De manier waarop jullie de deuren hebben geopend voor honderdduizenden vluchtelingen uit Syrië, om nog maar te zwijgen van de al langer bestaande verplichtingen jegens Palestijnse vluchtelingen, is opmerkelijk", vond William. Ook zondagavond prees de prins de opvang van vluchtelingen in Jordanië, toen deed hij dat tijdens een receptie.