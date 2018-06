IN BEELD: prins Laurent neemt kinderen mee naar expo Smurfenavontuur SD

11 juni 2018

17u36

Bron: Belga 0 Royalty De Smurfen vieren hun 60ste verjaardag en dat wordt in Paleis 4 van Brussels Expo in de bloemetjes gezet met de expo Smurfenavontuur. Ook prins Laurent liet zich voor de gelegenheid samen met zijn kinderen onderdompelen in de interactieve Smurfenwereld.

Van 9 juni tot 27 januari 2019 komen de Smurfen tot leven in een interactieve tentoonstelling waarbij de kinderen zich mogen uitleven in het Smurfendorp 2.0. Prins Laurent bracht zaterdag zijn kinderen Louise (14), Nicolas (12) en Aymeric (12) mee om van het spektakel te genieten. Samen werden ze ondergedompeld in de wereld van de blauwe figuren van de Belgische striptekenaar Peyo in feeërieke en kleurrijke decors, waar paddenstoelen op mensenmaat zijn. Een virtueel 360 graden zicht op het Smurfendorp, een hindernissenparcours, een reusachtige bewegende Gargamel die gevangen is in de touwen of je eigen Smurfendubbelganger zien in een spiegel, het maakt allemaal deel uit van het totaalspektakel.

Doorheen de tentoonstelling maakte de prins ook samen met zijn kinderen kennis met de waarden van de Smurfen. De blauwe figuurtjes werden door de Verenigde Naties namelijk gekozen als ambassadeurs van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het is dus geen verrassing dat de Smurfen zoveel mogelijk uit de natuur hergebruiken en vegetarisch zijn. Het gezelschap luisterde dan ook aandachtig naar de uiteenzetting.

Na Brussel begint het Smurfenavontuur in 2019 aan een wereldtournee van vijf jaar op de vijf continenten.