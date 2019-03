IN BEELD. Prins Harry brengt Meghan in verlegenheid door haar mee op podium te sleuren TDS

06 maart 2019

14u18

Bron: Mirror.co.uk 0 Royalty Prins Harry (34) en Meghan (37) hebben gisterenavond voor een verrassing van formaat gezorgd. De Britse royals waren aanwezig bij de WE Day UK in Londen, een evenement voor jongeren die zich inzetten voor een positieve sociale omwenteling. Prins Harry nam het woord en sleurde ook meteen wederhelft Meghan mee op het podium. En dat had zij duidelijk niet verwacht.

Prins Harry en Meghan Markle maakten gisteren hun opwachting in het Wembley Stadium in Londen. Harry hield er een bemoedigende toespraak, maar “ik ga niet proberen om mijn vrouw mee op het podium te sleuren”. Iets wat hij misschien beter niet had gezegd, want het publiek ging meteen uit zijn dak.

De enorme reactie deed ook Harry lachen. Hij reikte Meghan dan maar de hand, terwijl het publiek steeds uitbundiger begon te schreeuwen. Gekleed in een knappe blauwe blazer, zwarte skinny jeans en hoge hakken, beantwoordde Meghan het gebaar van haar man en ging ze naar hem toe. Al moet het ook gezegd: Meghan was duidelijk onder de indruk en wuifde eerder verlegen naar het publiek.

Innige knuffel

Prins Harry schoot meteen te hulp: hij nam haar goed vast, waarna Meghan haar hoofd op zijn borst legde. “Jongens, ik ben er voor jullie en wij staan jullie bij”, bracht Meghan nog uit. “We moeten allemaal samen aan het werk.”