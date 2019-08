IN BEELD. Prins George en prinses Charlotte moedigen hun ouders aan tijdens zeilwedstrijd, maar het mag niet baten SDE

08 augustus 2019

20u02

Prins George en prinses Charlotte mochten vandaag mee op een bijzonder uitje. Hun ouders, prins William en zijn vrouw Kate, organiseerden de King's Cup Regatta bij het Isle of Wight, een zeilwedstrijd ten voordele van enkele goede doelen.

De King’s Cup Regatta bij het Isle of Wight werd gewonnen door survivalexpert Bear Grylls. Hij wist prins William te verslaan in beide races. Kate werd gediskwalificeerd. Grylls mag dankzij zijn overwinning de King’s Cup in ontvangst nemen, een beker die in 1920 op hetzelfde eiland voor het eerst werd uitgereikt door koning George V. De zeilwedstrijd werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door William en Kate, ten behoeve van acht goede doelen. Ieder goede doel heeft een eigen boot, met daarop een bekendheid. Bear Grylls won de wedstrijd voor het goede doel Tusk, dat Afrikaanse dieren - vooral olifanten - in Afrika wil beschermen.

Aanvankelijk zou de race vrijdag plaatsvinden, maar de organisatie besloot het evenement een dag naar voren te halen vanwege verwacht slecht weer. De Britse meteorologische dienst heeft voor vrijdag code geel afgegeven voor het Isle of Wight. Nabij het eiland voor de Britse zuidkust worden zware regenval, onweersbuien en zware windstoten verwacht.

Prins George en prinses Charlotte lieten het in ieder geval niet aan hun hart komen. Op foto’s is te zien hoe de twee samen met hun grootouders - de ouders van Kate - in een bootje de race van dichtbij volgen. En de kapiteinspet op het hoofd van George toont dat hij zich best goed amuseert. Charlotte bleef wat meer in de boot zelf zitten.