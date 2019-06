IN BEELD. Prins Charles bezoekt de set van James Bond en amuseert zich te pletter met Daniel Craig MVO

20 juni 2019

20u53 0 Royalty De Britse prins Charles (70) bezocht de set van de 25ste James Bond-film, en kwam bijzonder goed overweg met hoofdrolspeler Daniel Craig (51).

Vandaag trok Charles richting Pinewood Studios in Iver Heath, te Engeland. Daar bezocht hij het lokale gedeelte van de James Bond-set. Een deel van de film werd ook opgenomen in Jamaica. Charles kreeg de uitnodiging omdat hij peetvader is van het British Film Institute.

Charles en de huidige James Bond, Daniel Craig, waren twee handen op één buik, volgens getuigen. “Hij amuseerde zich de hele dag te pletter”, aldus de aanwezige journalisten. “De glimlach was niet van zijn gezicht te slaan.” De acteur en de Britse troonopvolger hadden het vooral over de vele, dure wagens die op de set aanwezig waren. Er waren zelfs enkele exemplaren tentoongesteld voor de prins. Het hoogtepunt van die tour was de Aston Martin DB5, waar de twee mannen een tijdje bleven plakken. Of Charles ook een Martini kreeg aangeboden - shaken, not stirred - is niet bekend.

Naast Craig ontmoette prins Charles ook de rest van de cast en crew. Zo maakte hij een praatje met actrice Naomi Harris (42) en bezocht hij een deel van de set met Ralph Fiennes (56) en regisseur Cary Joji Fukunaga (41).

Daniel Craig zag er verrassend goed uit, gezien hij pas nog werd geopereerd aan zijn enkel nadat hij een verwonding opliep op de buitenlandse set.