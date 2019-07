IN BEELD. Paleis showt 200 jaar koninklijke uniformen: “Filip wilde zijn eigen kleren niet tonen, maar we doen het toch” Redactie

26 juli 2019

10u00

Bron: Dag Allemaal 0 Royalty Vanaf deze week kan u in het koninklijk paleis een bijzondere tentoonstelling van koninklijke uniformen bezichtigen. Gaande van een weelderige mantel met zijden kousen van Leopold II tot het scoutspetje van koning Boudewijn. “Voor ons is dat Belgische geschiedenis, maar voor koning Filip (59) zijn het familiesouvenirs”, zegt uniformspecialist Pierre Lierneux. “Hij kijkt er dus heel anders naar dan wij.”

Elke zomer is het koninklijk paleis enkele weken gratis toegankelijk voor iedereen. “Dit jaar verwachten we zo’n 150.000 bezoekers”, zegt Francis Sobry, de communicatiechef van het paleis. “Dat zijn er minder dan vroeger. In 2015 kregen we nog 184.000 mensen over de vloer, maar in 2016, het jaar van de aanslagen, halveerde de opkomst tot 92.000. Nu gaat het bezoekersaantal weer in stijgende lijn en kan het op sommige momenten echt wel druk worden.”

Versleten eenvoud

Al meer dan tien jaar vormt het Mechelse wetenschapsmuseum Technopolis de keverzaal van het paleis om tot speelruimte voor kinderen. Met deze zomer als blikvanger een supercomputer die het portret van de bezoeker op het scherm tovert in de stijl van diverse grote meesters. Koning Filip reageerde aangenaam verrast toen hij zichzelf zag evolueren van een Van Gogh naar een Picasso.

De grote galerij van het paleis wordt ingenomen door een even leuke als interessante expo over de menselijke droom om naar de maan te reizen, maar de echte trekpleister deze zomer is een unieke tentoonstelling van koninklijke uniformen.

“Vergeleken met andere vorstenhuizen hebben onze koningen zich altijd vrij sober gekleed”, zegt Pierre Lierneux, de uniformspecialist van het Legermuseum. “Het meest weelderige stuk hier is het tenue van de Britse orde van de Kousenband van Leopold II, terwijl hij zich meestal net heel eenvoudig kleedde. Het simpele uniform dat hier van hem hangt, is versleten omdat Leopold het bijna elke dag droeg.”

Das kwijt

“De oorspronkelijke afspraak, toen we aan de expo begonnen, was dat we geen uniformen zouden tonen van de regerende vorst. Filip vond niet dat zijn kleren hier ook moesten hangen”, zegt professor Christian Koninckx, die verantwoordelijk is voor het geheel. “Maar we kunnen toch het vliegenierspak tonen dat hij als straaljagerpiloot droeg.”

Met zijn zwarte galatenue, het witte uniform dat hij meenam op zijn bezoeken aan Congo én zijn welpenpet is de garderobe van koning Boudewijn het best vertegenwoordigd. Toch is koning Filip ook daar gedeeltelijk aanwezig. “We hadden enkel het petje dat Boudewijn droeg als welp in Laken”, vertelt Pierre Lierneux. “Van zijn das vonden we geen spoor, terwijl die er echt wel bij hoort. Dus ging ik eens luisteren in het scoutsmuseum van Leuven of ze daar geen identiek exemplaar hebben. En jawel, we hebben er één kunnen lenen: de das van Filip.”

Logeerkamers

Vorige week, nog voor de paleispoorten opengingen voor het publiek, heeft Pierre Lierneux het koningspaar rondgeleid in de tentoonstelling. “Filip was vooral blij omdat die uniformen zo goed bewaard worden”, zei hij achteraf. “Voor ons maken ze deel uit van de Belgische geschiedenis, maar voor hem zijn het familiesouvenirs. Hij kijkt er met heel andere ogen naar dan wij.”

Ook de zalen waarin de verschillende exposities plaatsvinden, hebben een andere betekenis voor Filip en Mathilde dan voor de bezoekers. “De koning heeft hier zijn bureau”, benadrukt Francis Sobry. “Het paleis is zijn werkplek. Voor mij trouwens ook.”

Het paleis is bovendien de plaats waar de koning zijn gasten ontvangt. Niet enkel voor een audiëntie, lunch of concert, maar ook als logés. “Als buitenlandse staatshoofden een meerdaags bezoek brengen aan België, overnachten ze doorgaans hier”, legt Francis Sobry uit. “Met een deel van hun gevolg, meestal zo’n twintig mensen.”

Het paleis heeft dus heel wat bemeubelde slaapkamers, en ook daar krijgen we een glimp van te zien op de tentoonstelling. Midden in de troonzaal staat een fraaie kleerkast die ooit door prins Karel - de broer van Leopold III en regent van 1944 tot 1950 - gebruikt werd. Nadien hebben ook heel wat hooggeplaatste gasten er hun smokings en galahemden in gehangen.