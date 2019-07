IN BEELD. Nederlands koningspaar shopt incognito in New York MVO

18 juli 2019

Ook vorsten hebben af en toe wel eens zin om goed te gaan shoppen. De Nederlandse koning Willem Alexander en zijn vrouw Maxima besloten om samen naar New York te trekken tijdens de solden.

Daar konden ze gewoon doorgaan als gewone toeristen, met zonnebril op de neus en - in het geval van Maxima - in een frisse zomerjurk. Aan hun zakjes zien we onder andere dat ze de populaire kledingketen The Gap hebben bezocht, en daarnaast werd Maxima ook gezien in de locale parfumerie.