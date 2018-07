IN BEELD. Meghan Markle en Serena Williams supporteren voor Harry DBJ

03 juli 2018

11u38 3 Royalty Meghan Markle (36) volgt manlief overal. Ook wanneer Prins Harry (33) een wedstrijdje polo speelt, zit de hertogin op de tribunes om haar man te steunen. Nu ook haar goede vriendin Serena Williams (36) in het land is wegens het tennistornooi van Wimbledon, slaat ze twee vliegen in een klap.

Ook William deed mee aan de wedstrijd. Zijn vrouw Catherine was thuis gebleven evenals hun kinderen George, Charlotte en Louis. Meghan droeg een lange jurk van de ontwerpster Shoshanna Gruss met een hoed op de wedstrijd. De jurk kan je kopen voor 300 pond.

Serena had haar man Alexis Ohanian (35) meegenomen. De Amerikaanse recordkampioene is in Engeland voor Wimbledon, het tennistoernooi dat maandag begon. Het zou goed kunnen dat Meghan later ook opduikt in de tribunes van Wimbledon om haar vriendin te steunen.

Goede doel

Harry en William speelden voor het goede doel in Oxfordshire. De hertog van Sussex zamelde meer dan € 200.000 in voor The Royal Foundation en Sentebale. Die organisatie richtte hij op samen met prins Seeiso van Lesotho op om Afrikaanse weeskinderen met HIV te steunen.

Ook goede vriend Eddie Redmayne was aanwezig op de wedstrijd. De Oscarwinnaar ('Theory of Everything') en ex-klasgenoot van William, mocht een prijs uitreiken aan prins Harry.