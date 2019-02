IN BEELD. Meghan in kaftan van Dior naar receptie in Marokko lva

25 februari 2019

02u50 0 Royalty De eerste volledige dag van hun driedaagse trip in Marokko zit erop. Meghan en Harry bezochten zondag eerst een meisjesinternaat in het Atlasgebergte, waar Meghan een traditionele Henna-tatoeage op haar linkerhand geschilderd kreeg, en ‘s avonds gingen ze naar een receptie bij de Britse ambassadeur in Rabat, waar ze jonge ondernemers, atleten en zakenlui ontmoetten.

Meghan droeg voor deze gelegenheid een edele beige kaftan van Dior en diamanten oorbellen ter waarde van ongeveer 8.000 euro. Haar bijpassende clutch was eveneens van Dior. Haar haar was klassiek en eenvoudig vastgebonden in een strakke dot.