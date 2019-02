IN BEELD. Meghan en Harry op bezoek bij koning Mohammed VI van Marokko, geen spoor van koningin lva

26 februari 2019

01u56

Bron: ANP/BuzzE, Daily Mail 0 Royalty Het driedaagse bezoek van prins Harry en Meghan Markle aan Marokko zit er bij op. Ze begonnen hun laatste dag met een bezoekje aan de Marokkaanse Koninklijke Federatie voor Paardensport. Daarna gingen ze de culinaire toer op met een kookklas met Marokkaanse kinderen. Ze bezochten ook een traditioneel marktje waar Meghan een ketting kreeg. ‘s Avonds sloten ze hun drukke dag af met een bezoek aan de koninklijke residentie in Rabat. Morgen vliegt het koppel terug naar huis.

Meghan koos voor haar bezoek aan de koning een zwierige blauwe jurk met ruches van Carolina Herrera. Vermoed wordt dat het om een gepersonaliseerde versie gaat van een jurk van ongeveer 3.700 euro uit de herfst- en wintercollectie van Carolina Herrera, één van de favoriete ontwerpsters van koningin Letizia van Spanje.

In de koninklijke residentie in Rabat ontmoette het paar koning Mohammed VI en kroonprins Moulay Hassan (15). Zoals werd voorspeld was er geen spoor te bekennen van Lalla Salma, de vrouw van de koning die al twee jaar spoorloos verdwenen is. Harry en Meghan ontmoetten ook twee zussen van de Marokkaanse koning, prinses Lalla Hasna (51) en prinses Lalla Meryem (56).

De hertog en hertogin van Sussex brachten een bezoek aan Marokko namens koningin Elizabeth. Koning Mohammed kreeg van zijn gasten brieven van het Britse staatshoofd overhandigd.

Op Twitter staat een dankwoord van Harry en Meghan voor de Marokkaanse gastvrijheid, in het Engels, Arabisch en Frans. “Dank aan iedereen voor een prachtig bezoek aan Marokko”, twittert Kensington Palace.

De reis naar Marokko van Harry en Meghan duurde drie dagen. Het was de laatste buitenlandse reis van het paar voordat Meghan in het voorjaar zal bevallen van haar eerste kind.