IN BEELD. Meghan en Harry dolverliefd tijdens potje honkbal TK

30 juni 2019

10u48

Bron: ANP 0 Royalty Meghan Markle heeft zich gisterenavond weer in het openbaar laten zien. Met haar man prins Harry woonde de hertogin van Sussex de eerste honkbalwedstrijd van de Amerikaanse Major League Baseball in Europa bij. Die wedstrijd, tussen de New York Yankees en de Boston Red Sox, werd gespeeld in Londen.

Voor aanvang van de wedstrijd ontmoetten Harry en Meghan, die er dolverliefd uitzagen, beide teams in het Olympisch stadion in Londen. Hun zoon Archie, die op 6 mei ter wereld kwam, bleef thuis, maar werd desondanks in de watten gelegd. Zowel de Yankees als de Red Sox namen een shirtje mee voor het kereltje. Het was de tweede keer dat Meghan haar zwangerschapsverlof onderbrak. Eerder deed ze dat op 8 juni, toen ze haar opwachting maakte tijdens Trooping the Colour, de officiële festiviteiten rond de verjaardag van koningin Elizabeth.

Door een aantal wedstrijden van de Major League Baseball in Europa te spelen, hopen de Amerikanen dat ook Europa voor de sport valt. Eerder deze maand werd bekendgemaakt dat de Amerikaanse honkbalbond en spelersorganisatie Major League Baseball Players Association de Invictus Games steunen. Een Britse en Amerikaanse deelnemer aan de spelen voor militairen en veteranen die blijvend letsel hebben opgelopen, verzorgden zaterdag de traditionele eerste worp.

Harry is een van de grondleggers van de Invictus Games, die in 2014 voor het eerst werden georganiseerd. De prins is als beschermheer nog altijd nauw betrokken bij het sportevenement, dat volgend jaar in Den Haag wordt gehouden.