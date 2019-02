IN BEELD. Meghan bezoekt meisjesinternaat in Marokko en krijgt tatoeage DBJ

24 februari 2019

15u52 0 Royalty Meghan (37) en Harry (34) spenderen vandaag hun eerste volledige dag in Marokko. Ze bezochten een meisjesinternaat in het Atlasgebergte en daar kreeg Meghan een traditionele Henna-tatoeage op haar linkerhand geschilderd. Morgen zijn beginnen Meghan en Harry aan de laatste dag van hun bezoek.

Meghan en Harry landden gisteren op de luchthaven van Casablanca waar ze meteen royaal ontvangen werden met melk en dadels. Na de kritiek die Meghan kreeg op de dure privé-vlucht die ze nam naar New York voor haar babyshower, nam het echtpaar dit keer een commerciële vlucht. Al had die wel een tweetal uur vertraging.

Op hun eerste volledige dag in Marokko bezochten Meghan en Harry een meisjesinternaat in het Atlasgebergte. De school is opgericht door een Brit en biedt plaats voor meisjes tussen de twaalf en de achttien jaar. Eén van hen, de 17-jarige Hasna, schilderde een Henna tattoo op het linkerhand van de Hertogin van Sussex. De bloemen staan symbool voor gelukkig verloop van de verdere zwangerschap.