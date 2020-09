IN BEELD. Koningspaar zet prinses Eléonore af op eerste schooldag SDE

01 september 2020

10u05 1 Royalty Ook voor de leden van de koninklijke familie betekent 1 september een terugkeer naar school. Nu ja, terugkeer. Prinses Eléonore (12) werd niet toegelaten op het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel en moest dus noodgedwongen naar een nieuwe school: het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem. Om de overgang wat te verzachten, kwamen mama Mathilde (47) en papa Filip (60) deze ochtend hun jongste dochter afzetten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Eigenlijk wilde Eléonore haar middelbare schoolcarrière beginnen in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel, waar ze ook lagere school had gevolgd. Maar de prinses werd niet toegelaten: omdat ze geen oudere broer of zus in het secundair heeft, kreeg ze geen voorrang bij de inschrijvingen. Daarenboven woont de prinses schijnbaar ook te ver: hoe dichter bij de school, hoe groter de kans om toegelaten te worden.

Daarom gaat Eléonore nu naar het eerste middelbaar op het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem. Vanochtend verscheen de prinses - met mondmasker - keurig op tijd op de speelplaats. Ze werd vergezeld van haar ouders. Koningin Mathilde in een opvallend rood-oranje ensemble met bijpassend mondmasker, koning Filip in een zwart kostuum met dito mondmasker. “Het is spannend voor haar, hé", liet koningin Mathilde optekenen. “En voor de ouders ook, natuurlijk.”

Kroonprinses Elisabeth (18) is maandag begonnen aan een opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Ze zal er een jaar lang in het Nederlands Sociale en Militaire Wetenschappen volgen. Prins Gabriël (17) volgt les aan een privéschool in Watermaal-Bosvoorde, prins Emmanuel (14) gaat naar de Eurekaschool in Kessel-Lo, waar kinderen met leerstoornissen les volgen.

Lees ook:

Nieuw begin breekt aan: prinses Elisabeth start maandag aan Koninklijke Militaire School

Prinses Eléonore niet toegelaten in Brusselse Sint-Jan Berchmanscollege: “Ze woont te ver”

“Alleen de besten blijven over”: leerlingen en alumni fileren het Heilig Hartcollege, de nieuwe school van prinses Eléonore (+)