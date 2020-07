IN BEELD. Koningshuis coronaproof op vreemdste nationale feestdag ooit, behalve prins Laurent VSH/JMBB/PhT/JSL/DSS

22 juli 2020

05u52 0 Royalty Geen volk, geen feest, geen vuurwerk, zelfs geen klassieke militaire parade: nooit eerder voelde een Nationale Feestdag zo onwennig als gisteren. Aan de koninklijke familie lag dat niet. Die tekende grotendeels present, mét mondmasker.

Als mondmaskers dan toch verplicht zijn, maak je er maar beter een modeaccessoire van. Ging koning Filip voor sober zwart, dan kozen Mathilde en kroonprinses Elisabeth voor iets dat matchte met hun outfit: beige voor Mathilde, zachtroze voor Elisabeth, zodat het ook paste bij haar haarband. Toen Mathilde in de namiddag wisselde van jurk, wisselde ze ook van mondmasker en koos ze voor een bloemenprint.

Het publiek aan de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal moest op grote afstand blijven en kon dus hooguit een glimp opvangen van het koningspaar. In de kathedraal mochten ook maar tweehonderd mensen binnen. Normaal gezien geen Nationale Feestdag zonder een uitgebreid militair défilé, maar ook dat was dit jaar anders. Er reden slechts een tiental voertuigen uit en het aantal F16's dat overvloog, werd beperkt tot vijf. Verder: géén vuurwerk, géén feest in het Warandepark.

Terwijl in Leuven een herdenkingsmoment plaatsvond voor slachtoffers en nabestaanden, kwam prins Laurent voor het Te Deum naar Antwerpen. Dat deed hij zonder prinses Claire. De prins had zichtbaar pijn en kwam met een wandelstok wegens rugklachten. Toen hij ging zitten, naast burgemeester Bart De Wever (N-VA), kostte hem dat de grootste moeite. In het hele land luidden om 10 uur de klokken en werd er drie minuten stilte gehouden ter nagedachtenis van de overledenen door Covid-19.

In de namiddag trok de koninklijke familie naar woonzorgcentrum Cecilia in het Limburgse Alken. Daar stierven tijdens de coronacrisis zeventien mensen. Het vorstenpaar werd hartelijk ontvangen door 150 bewoners, met telkens één familielid. Filip, Mathilde en hun kinderen Eléonore, Elisabeth, Emmanuel en Gabriël namen er ruim de tijd om met iedereen te spreken. (VSH/JMBB/PhT/JSL/DSS)