IN BEELD. Koningin Mathilde trendsetter met modieus mondkapje MVO

31 mei 2020

11u23

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Mathilde heeft volgens de modepolitie en fashionbloggers een nieuwe trend gezet door afgelopen donderdag met een op haar kleding afgestemd mondkapje te verschijnen bij een bezoek aan chrysantenkwekerij Gediflora in Oostnieuwkerke. “Daar word ik helemaal gelukkig van”, schreef zaterdag een volger van de website ModekoninginMathilde.

De opmerkelijke combinatie viel ook het Franse weekblad Paris Match op. De koningin beschermde zich tegen het coronavirus maar bleef daarbij zo elegant als mogelijk. “Voor sommigen is dat misschien moeilijk, maar de koningin der Belgen slaagde daarin op perfecte wijze”, zo merkte het blad op.

Mathilde droeg een vermiljoen gekleurd ensemble van modehuis Natan, de huiscouturier die ze deelt met haar Nederlandse collega koningin Máxima. Het mondkapje, vereist bij uitstapjes buitenshuis wanneer de gevraagde afstand van anderhalve meter niet kan worden aangehouden, was in dezelfde kleur. Of het ook van Natan afkomstig was, is niet bekend, maar waarschijnlijk wel. Er zijn al gauw lapjes stof over, zo suggereerden de modekenners.

Mathilde was de eerste koninklijke mondkapje-drager die haar kleding zo aanpaste. Koningin Letizia, die ook met enige regelmaat met gezichtsbescherming in het openbaar verschijnt, houdt het vooralsnog bij een wit kapje. Het wachten is echter op overname van de jongste trend uit India, waar het gezichtsdeel dat wordt afgedekt op het kapje wordt geprint, zodat iemand toch herkenbaar blijft - al is het dan altijd lachend of ernstig kijkend.

