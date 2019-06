IN BEELD. Koningin Mathilde krijgt het aan de stok met koeien DSS

00u00 0 Royalty Of bloemen op textiel even lekker smaken als de echte exemplaren? Deze koe vindt alvast van wel. Bij een bezoek van koningin Mathilde aan een landbouwbedrijf in Heers hapte ze gretig in de jurk van Hare Majesteit. De koningin was er - net als in Lummen wat later - op bezoek op haar eigen vraag en in het thema 'de rol van de vrouw in de landbouw'.

De landbouw is nog altijd een overwegend mannelijke sector. Toch groeit het aantal vrouwen dat actief is in de landbouwsector. In 2016 stonden in Vlaanderen 2.689 vrouwen (13,6%) aan het hoofd van een landbouwbedrijf. Ook waren 6.652 vrouwen actief in het bedrijf van hun echtgenoot.

Koningin Mathilde trok in twee Limburgse landbouwbedrijven kijken hoe de vrouwen er zich uit de slag trekken. Eerst trok ze naar Heers, daarna naar Lummen. “Wij zijn verheugd en trots dat Hare Majesteit tijd vrijmaakt om een paar van onze landbouwbedrijven beter te leren kennen en om tegelijk het vrouwelijk ondernemerschap in onze sector te steunen”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “De twee bedrijven illustreren het belang om als gezin samen weldoordachte keuzes te maken in de bedrijfsvoering. Ook tonen deze bedrijven dat ze stevig verankerd staan in hun gemeenschap en in de maatschappij.”