IN BEELD. Koning Willem-Alexander laat zijn baard ook op Prinsjesdag staan KDL

17 september 2019

15u02

Bron: ANP 0 Royalty De Nederlandse koning Willem-Alexander heeft zijn veelbesproken baard laten staan op Prinsjesdag. Daarmee lijkt de baard, waarmee de koning al twee weken in het openbaar is verschenen, een blijvertje.

In de afgelopen jaren liet de koning wel vaker zijn scheerapparaat liggen tijdens zijn zomervakantie maar nooit eerder ging hij ook aan het werk met baard. Na de besloten uitvaart van prinses Christina verscheen Willem-Alexander eind augustus tijdens de herdenking van de bevrijding in Terneuzen voor het eerst in het openbaar met gezichtsbeharing, wat tot veel positieve reacties leidde op sociale media. Maar ook deze maand bleef de baard staan. Zo legde koning Willem-Alexander verschillende werkbezoeken af en ontving hij gasten in het paleis. “Normaal gesproken gaat de aandacht op Prinsjesdag nooit zo erg naar de koning. Je kan zijn kleding immers vooraf al uittekenen”, vertelt Josine Droogendijk, auteur van het boek Modekoningin Máxima, die verwacht dat de baard van Willem-Alexander een blijvertje is. “Hij heeft de vrijheid genomen om zijn baard te laten staan en dat is uiteraard zijn goed recht. Daar zijn geen regels of wetten voor. Ik vind het hem goed staan.” Droogendijk is los van de baard sowieso heel tevreden over het uiterlijk van de koning. Hij heeft volgens haar zichtbaar meer aandacht besteed aan zijn voorkomen dit jaar. “Hij heeft netjes zijn haar gekamd. Dat is ook wel eens anders geweest”, stelt ze.

Maar ook over de looks van koningin Máxima valt wat te vertellen. Zij koos voor de derde keer sinds ze koningin is voor een jurk van Jan Taminiau op Prinsjesdag. Ook in 2013 en 2015 mocht de Nederlandse ontwerper Máxima kleden. Dit jaar koos Máxima voor een robijnrode kolomjurk van wollen crêpe met daarbij een cape. De hoed is een pillbox van velours, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De koningin draagt over haar jurk het Ordelint en de Ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw.