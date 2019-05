IN BEELD. Kate Middleton steelt de show op koninklijk tuinfeest als ‘Legally Blonde’ DBJ

23 mei 2019

12u45 0 Showbizz Dinsdag organiseerde het Britse hof zijn jaarlijkse tuinfeest. Prins William en koningin Elisabeth waren aanwezig, maar het was Kate Middleton die in een roze jurk van Steve McQueen de show stal. De Britse pers vergelijk haar meteen met het hoofdpersonage uit ‘Legally Blonde’.

Het was prima weer voor het jaarlijkse tuinfeest van het Britse hof in Buckingham Palace. Queen Elisabeth en prins William dosten zich schitterend uit, maar het was het Kate Middleton die de aandacht opeiste. De hertogin van Cambridge verscheen er in een roze jurk van Alexander McQueen gecombineerd met roze pumps van Gianvito Russi en een hoed van Juliette Botterhill.

Op zich niet zo heel bijzonder zou je denken, maar in de Britse pers ontstond er als snel een hype. Kate zou met haar outfit namelijk sprekend lijken op de advocate Elle Woods (gespeeld door Reese Witherspoon) uit ‘Legally Blonde’. Kenners van romantische komedies weten ongetwijfeld over wie het gaat.