In beeld: in dit 'appartement' met 20 slaapkamers zullen Harry en Meghan samenwonen DBJ

25 mei 2018

08u29 0 Royalty Na hun huwelijksreis naar Namibië verhuizen Harry en Meghan naar een appartement op het domein van Kensington. Het stulpje heeft vier verdiepingen en 20 slaapkamers.

Voor ze de prins leerde kennen, huurde Meghan Markle (36) een klein huisje met één verdieping in het Canadese Toronto, maar dat blijft uiteraard niet zo wanneer je een prins leert kennen. Nadat de twee hun huwelijk bekend maakten, trok de Amerikaanse in bij Harry in het Nottingham Cottage, een klein huisje met twee slaapkamers op het domein van Kensington Palace. Het huis zorgt voor mooie herinneringen want Harry vroeg er Meghan ten huwelijk en ook William en Kate woonden er geruime tijd.

Toen William en Kate hun eerste kindje kregen, verhuisden ze naar Apartment 1A, een vleugel in Kensington Palace waar voordien Prinses Margaret, de zus van Elisabeth, woonde. Ze lieten er voor meer dan een miljoen euro verbouwingswerken in aanbrengen.

Toen Barack Obama samen met zijn vrouw Michelle op bezoek kwam bij William en Kate, lieten die laatsten uitzonderlijk een aantal fotografen en cameramensen toe in hun woonst.

Dat wordt dus nu het nieuwe nestje van Harry en Meghan. Na hun huwelijksreis verhuizen de twee naar het 'appartement', dat twintig slaapkamers en vier verdiepingen telt. Ook zij zijn heel wat verbouwingswerken aan het uitvoeren en die zouden na hun reis naar Namibië klaar moeten zijn.

Leuk detail is dat de kersverse Hertog en Hertogin van Sussex ook de nieuwe buren worden van William en Kate. Sterker nog, de appartementen van de broers zouden verschillende gemeenschappelijke deuren hebben, zodat ze elkaar makkelijk kunnen bezoeken.

Alsof dat nog niet genoeg is kregen Harry en Meghan bij een huwelijk ook een buitenverblijf van de Britse Queen. York cottage ligt aan het landgoed van Sandringham aan de kust van Norfolk. Het huis zou dienst doen als het paar wil ontsnappen aan de drukte van Londen.