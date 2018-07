IN BEELD. Het doopfeest van de Britse prins Louis MVO

16 juli 2018

06u40 0 Royalty Kensington Palace heeft zondagavond een reeks portretfoto's vrijgegeven ter gelegenheid van de doop van prins Louis, het jongste kind van prins William en zijn vrouw Catherine. De beelden zijn gemaakt door Matt Holyoak in Clarence House, vlak na de ceremonie in de koninklijke kapel van St. James's Palace.

"Ik was echt vereerd toen ik werd gevraagd om de officiële foto's te maken bij de doop van prins Louis, en zo getuige te zijn van zo'n blije gebeurtenis. Iedereen was erg ontspannen en in een goed humeur. Het was een absoluut genoegen", aldus Holyoak. "Ik hoop dat ik iets van die vreugde in mijn foto's heb vastgelegd."

Op één van de vier foto's staat Catherine in de tuin van Clarence House met Louis in haar armen. Ook is er een gezinsfoto met William en de andere kinderen prins George en prinses Charlotte bij. Op het derde beeld poseren ook prins Charles en zijn vrouw Camilla en prins Harry en zijn vrouw Meghan. Op de vierde foto voegt ook de familie Middleton zich bij de rest.

Prins Louis, vijfde in lijn van troonopvolging, werd op 9 juli gedoopt.

