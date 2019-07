IN BEELD. Harry en Meghan nemen baby Archie mee voor eerste uitje in het openbaar TK

10 juli 2019

20u30 0 Royalty Archie Mountbatten-Windsor, zoals het zoontje van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle voluit heet, is nu zo’n twee maanden oud, en dus vonden zijn ouders het tijd voor een eerste publieke uitje. Ze namen hun oogappel mee naar een polowedstrijd voor het goede doel, waar William en Harry overigens zelf aan deelnamen.

Vandaag was het King Power Royal Charity Polo Day, een liefdadigheidswedstrijd die dit jaar in het teken stond van wijlen Vichai Srivaddhanaprabha, die eigenaar was van voetbalclub Leicester. De koninklijke familie kon daarop natuurlijk niet ontbreken, dus gaven prinsen William en Harry het beste van zichzelf te paard. Ze werden daarbij aangemoedigd door hertogin Kate en haar kroost: kinderen George, Charlotte en Louis. Maar dat zullen weinig mensen gemerkt hebben, want alle aandacht ging uit naar Meghan en baby Archie, die voor het eerst in het openbaar te zien was. Al zorgde Meghan ervoor dat het gezicht van haar zoontje niet gefotografeerd kon worden.

Het was niet alleen de eerste publieke verschijning van Archie, maar ook een zeldzaam moment waarop Kate en Meghan samen gefotografeerd werden. De twee zijn normaal gezien alleen samen in het openbaar te zien tijdens officiële gelegenheden. Een ontspannen polowedstrijd met beide gezinnen is dan ook een zeldzaam gegeven. Vermoedelijk wil het Britse paleis hiermee aantonen dat alles goed gaat tussen prins Harry en zijn broer, en dat Meghan en Kate prima overeenkomen.

Moeilijke relatie

Sinds het huwelijk van Harry en Meghan lijkt er immers een dik haar in de boter te zitten tussen de twee. De reden van de ruzie is onduidelijk, maar er wordt gefluisterd dat William zijn broer voor zijn huwelijk waarschuwde om niet te hard van stapel te lopen met de Amerikaanse actrice. Sindsdien schieten de koppels niet meer zo goed met elkaar op, wat waarschijnlijk ook de reden is dat Harry en Meghan zich steeds verder afscheuren van de rest van de koninklijke familie. Zo gingen ze tegen alle verwachtingen in niet in het appartement naast William en Kate wonen in Kensington Palace, maar trokken ze een eindje buiten Londen naar Frogmore Cottage. Ook splitsten ze hun huishouding op, iets waarvoor de Queen hoogstpersoonlijk haar toestemming moest geven. Vervolgens startten de prins en de hertogin ook hun eigen Instagram-account ‘sussexroyal’ op, terwijl alle leden van de koninklijke familie normaal gezien onder ‘kensingtonroyal’ of ‘theroyalfamily’ vallen. En vorige maand kwam ook nog het nieuws dat het koppel uit de Royal Foundation stapt, van waaruit ze samen met William en Kate liefdadigheidswerk deden. “De hertog en hertogin van Sussex zullen hun eigen organisatie opstarten”, klonk het toen.