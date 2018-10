IN BEELD. Harry en Meghan hand in hand in 'hun' hertogdom Sussex SD

04 oktober 2018

12u11

Bron: ANP 1 Royalty De hertog en hertogin van Sussex, beter bekend als prins Harry (34) en Meghan Markle (37), hebben woensdag voor het eerst daadwerkelijk Sussex bezocht. Ze begroetten daar mensen die zich hadden verzameld voor het koninklijk bezoek. De twee gingen opvallend innig met elkaar om en hielden zelfs handjes vast.

Het paar leek in opperbeste stemming tijdens hun bezoek. Na hun ontvangst bekeken ze de kopie van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring in Sussex. Het is een van de twee handgeschreven versies, de ander ligt in het archief in Washington D.C. Na afloop kreeg Meghan van een schoolklas nog een gids over Sussex mee.

Fans van het Britse koningshuis, en in het bijzonder van Meghan Markle, merkten op dat de hertogin opvallend 'casual' gekleed ging. Markle droeg naar verluidt een bloes van kledingketen & Other Stories, het zusje van H&M. Sommigen spreken zelfs van een opmerkelijke gelijkenis met Rachel Zane, haar personage in de tv-serie 'Suits'.

Harry en Meghan reizen verder ook nog af naar de University of Chichester, voor de opening van de Engineering and Digital Technology Park. Daarna doen ze de kustplaatsen Bognor Regis en Brighton aan. Het bezoek eindigt even verderop in Peacehaven.