IN BEELD. Harry en Meghan bezorgen maaltijden bij zieke mensen kv

20 april 2020

07u49

Bron: ANP 23 Royalty Harry (35) en Meghan (38) gebruiken hun tijd in Los Angeles door vrijwilligerswerk te doen voor Project Angel Food, een non-profitorganisatie die maaltijden bereidt en bezorgt bij chronisch zieke mensen.

"Ze hebben hier al een paar keer vrijwilligerswerk gedaan", vertelt een bron aan Page Six. "Wat zo leuk is is dat de organisatie nu meer donaties heeft ontvangen, met name vanwege de aanstaande eerste verjaardag van hun zoontje Archie op 6 mei. Dat zorgt ervoor dat Harry en Meghan zo blij zijn omdat zijn verjaardag nu heel betekenisvol is, want anders hadden ze die alleen in lockdown door moeten brengen."



De hertog en hertogin van Sussex droegen mondkapjes en handschoenen toen zij afgelopen week bij twintig cliënten van het project een aantal maaltijden bezorgden. Daarvan lekte een beeld uit dat genomen werd door beveiligingscamera’s.