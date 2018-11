IN BEELD. Filip en Mathilde zien er erg glamoureus uit in nieuwe portretten TK

15 november 2018

14u25 0

Het is vandaag Koningsdag, het naamfeest van koning Leopold I. In België wordt dat traditioneel gevierd door een Te Deum in de Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Daar is de voltallige koninklijke familie op aanwezig - behalve het koningspaar zelf. Je kan immers moeilijk hulde brengen aan jezelf. Voor de gelegenheid lieten koning Filip en koningin Mathilde wel nieuwe staatsportretten maken, en daarop komen ze heel glamoureus voor de dag.