IN BEELD. Dit is Vancouver Island, de ‘happy place’ van Meghan Markle MVO

22 januari 2020

12u00 8 Royalty Meghan en Harry zijn begonnen aan hun leven in Canada. Meghan noemde hun voorlopige verblijf in Vancouver Island zelfs haar ‘happy place’. “Dit is het beste wat ons had kunnen overkomen”, zei ze over hun beslissing om naar Noord-Amerika te verhuizen. Hoogtijd om een virtuele wandeling te maken door hun nieuwe buurt.

Het koppel verblijft momenteel op Vancouver Island, in hetzelfde huis waar ze hun vakantie van zes weken doorbrachten. Het gaat om een luxueus pand in North Saanich. De Russische eigenaar geeft het hen in leen tot ze een eigen optrekje vinden. “Er is volgens Meghan geen haast om te verhuizen”, zo zeggen insiders. “Ze hebben geen deadline gekregen. Meghan noemt het haar ‘happy place’, en zegt dat ze er veel meer op haar gemak is dan ze was in eender welk paleis.”

Achter hoge hekken

Omgeven door hoge hekken was het domein een veilig onderduikadres voor de prins en zijn gezin. Ook Meghans moeder Doria reisde trouwens mee. Aan plek dan ook geen gebrek in de tien slaap- en badkamers tellende villa.

Het huis heeft een oppervlakte van liefst 900 vierkante meter. Er is een binnenzwembad, een privéwellness, een bioscoop, een bar... Kortom, alles wat Harry en Meghan zich maar konden wensen.

Blikvanger in de woonkamer is een schouw uit een 17de-eeuws Frans kasteel. De grote ramen bieden dan weer een prachtig uitzicht over een binnenmeer. Op het domein staat ook nog een gastenverblijf/poolhouse, dat enkel in de zomer wordt gebruikt.

Privacy

Het is waarschijnlijk dat Harry en Meghan op zoek gaan naar huizen in diezelfde buurt. “Vancouver is een erg populaire streek voor jonge, rijke koppels die veel bezig zijn met hun imago”, zegt een lokale vastgoedmakelaar. “Er zijn verschillende buurten waar vooral rijke mensen wonen, en men respecteert elkaars privacy. Niemand zal vreemd opkijken van een paar royals.”

Harry en Meghan hebben allebei een speciale band met Canada. Harry bracht er veel vakanties door met zijn moeder, wijlen prinses Diana. En Meghan woonde er toen ze in de advocatenreeks ‘Suits’ meespeelde. Het verbaast dan ook niet dat het koppel beslist heeft om hun tijd in Noord-Amerika door te brengen.

Joggen

De twee zijn al helemaal thuis in de buurt. “Horth Hill is nu een erg populaire plek geworden. Harry en Meghan waren aan het joggen en zijn gespot”, aldus de restauranteigenaars aan de lokale krant The Vancouver Sun. “Het is best spannend.”

Joggen staat blijkbaar hoog op het verlanglijstje van de royals. Niet alleen in Horth Hill Regional Park, ook in het nabijgelegen plaatsje Noord-Saanich werden Harry en Meghan meermaals samen gezien door de lokale bevolking. Op recente foto’s is te zien dat Meghan graag met haar honden gaat wandelen door de Canadese bosgebieden.

