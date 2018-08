IN BEELD. Deense koningin voelt zich Viking voor één dag TDS

02 augustus 2018

23u24

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Margrethe en haar zus prinses Benedikte maken vanuit Gråsten, waar ze al enige tijd samen vakantie vieren, ook uitstapjes in de omgeving. Donderdag gingen ze naar het VikingeCenter in Ribe, het oudste stadje van Denemarken en gelegen vlak bij de Waddenzee en de grens met Duitsland.

Het VikingeCenter lijkt een beetje op het Archeon in Alphen aan den Rijn, maar dan helemaal gewijd aan de tijd van de Vikingen. "Voel je even een Viking voor een dag!", luidt een van de reclameslogans van het centrum. Volgens het Deens toeristenbureau is het VikingeCenter "een magische wereld, waar je het Vikingtijdperk kunt horen, aanraken, ruiken en zelfs proeven."

Dat deden de koninklijke bezoekers dan ook. Koningin Margrethe was in 2010, toen Ribe zijn 1300-jarig bestaan vierde, voor het laatst op visite. Zus prinses Benedikte nam haar donderdagmiddag ook mee naar het toekomstige museum voor fotograaf Jakob A. Riise, dat volgend jaar wordt geopend. Benedikte is beschermvrouw van het nieuwe museum.