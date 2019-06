IN BEELD. De juwelencollectie van Meghan Markle is meer dan 670.000 euro waard SD

24 juni 2019

15u00

Bron: The Daily Mail 1 Royalty Meghan Markle (37) heeft er als nieuwbakken royal een hoop rechten en plichten bij, maar gelukkig zijn er ook voordelen aan haar nieuwe job verbonden. Een uitgebreide juwelencollectie waar menig vrouw jaloers op is, bijvoorbeeld.

De Britse krant The Daily Mail liet enkele juweliers uitrekenen hoeveel de juwelen zouden kosten die Meghan Markle het voorbije jaar droeg. Ze kwamen uit op de indrukwekkende som van 600.000 pond, zo'n 671.453 euro. De collectie telt 91 stukken: 7 kettingen, 23 armbanden, 26 ringen en 35 paar oorbellen. Zelfs de juwelenverzameling van haar schoonzus, Kate Middleton, is niet zo indrukwekkend: die zou ‘slechts’ 60 stukken tellen.

In de juwelencollectie van Meghan Markle bevinden zich eigen stukken - zoals de ‘eternity ring’ en het Afrikaanse armbandje dat ze van echtgenoot Harry kreeg en een kettinkje met het woord ‘Mummy’ erop - maar ook erfstukken, zoals een ring van prinses Diana die Meghan op haar huwelijksdag droeg en oorbellen die ze cadeau kreeg van de Queen. Volgens juwelier Grant Mobley, die enkele van Diana’s erfstukken mocht schatten, mag Meghan daar erg tevreden mee zijn: “De koninklijke familie is een van de beste voorbeelden van hoe diamanten juwelen de tand des tijds kunnen doorstaan, van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven en door de jaren heen enkel in emotionele en intrinsieke waarde groeien.” En hij heeft ook een verklaring voor de interesse in Meghans juwelen: “Ze draagt vaak stukken die redelijk betaalbaar zijn voor de gemiddelde mens.” Al blijft dat natuurlijk allemaal relatief.