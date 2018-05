IN BEELD: de broederliefde en ijzersterke band tussen prins Harry en prins William TDS

19 mei 2018

07u00

Bron: Kameraki 0

Niets is zo sterk als de band tussen broers en zussen. En zeker als ze royals zijn, want niet veel anderen kunnen écht begrijpen hoe hun leven er uitziet. Het lag dus voor de hand dat prins Harry zijn broer William als getuige vroeg bij zijn huwelijk later vandaag, zoals hij het was op Williams huwelijk. Maar zelfs zonder trouwpartij