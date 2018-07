IN BEELD. Britse prins Louis in intieme kring gedoopt TDS

09 juli 2018

20u51

Prins Louis, het derde kind van de Britse prins William en zijn vrouw Catherine, is maandag gedoopt. Dat gebeurde tijdens een kleine besloten ceremonie in de kapel van St. James's Palace in Londen.

De trotse ouders en hun kinderen waren alleen bij binnenkomst en na afloop te zien voor de media. Het was de eerste keer dat het gezin als een familie van vijf in het openbaar verscheen. Catherine hield Louis vast, terwijl William prins George en prinses Charlotte aan de hand had.

De elf weken oude Louis, vijfde in lijn van troonopvolging, droeg de bekende koninklijke doopjurk, een replica van de jurk die koningin Victoria in 1841 liet maken voor haar eerste kind. Het jongetje lag te slapen bij binnenkomst en Catherine sprak tegenover aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, de wens uit dat dat hopelijk zo zou blijven gedurende de dienst. Welby, die ook de doop van Williams andere kinderen verzorgde en in mei het huwelijk tussen Williams broer Harry en Meghan sloot, wachtte de koninklijke gasten op voor de deur van de kapel.

Onder de gasten bevonden zich onder anderen prins Charles en Camilla en Harry en Meghan. Ook de ouders en broer en zus van Catherine waren aanwezig. Koningin Elizabeth en prins Philip lieten verstek gaan. De vorstin heeft een drukke week voor de boeg, waardoor eerder al werd afgesproken om de doop te laten schieten.