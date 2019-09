IN BEELD. Archie lijkt écht als twee druppels water op prins Harry Redactie

26 september 2019

13u22

Bron: AD 1 Royalty Baby’s lijken vaak op hun vader om hen ervan te verzekeren dat ze écht hun kinderen zijn, zo wil de theorie. De Britse prins Harry hoeft zich daar niet druk over te maken: wie zijn babyfoto’s naast die van de kleine Archie legt, ziet bijna een kopietje.

Het eerste officiële bezoek van de bijna vijf maanden oude koninklijke baby – aan aartsbisschop Desmond Tutu in Zuid-Afrika – leverde gisteren een hoop foto’s op. Onder meer op sociale media viel het mensen op dat Archie als twee druppels water lijkt op zijn 34-jarige vader Harry.



Een paar dagen na de geboorte van Archie in mei vertelde Harry nog dat het niet direct duidelijk was of zijn zoon op hem leek of op zijn vrouw Meghan. “Zijn uiterlijk verandert nog elke dag, wie zal het zeggen”, zei de Britse prins. Toch heeft Archie ook wat weg van Meghan, wordt gezegd. Hij lijkt hetzelfde neusje te hebben als zijn moeder.

baby Harry and baby Archie

