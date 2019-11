IN BEELD. Aangename kennismaking, sire FT

20 november 2019

Handjes schudden met een staatshoofd doe je niet elke dag. Maar ook omgekeerd zal het nog niet vaak zijn voorgevallen dat koning Filip zijn hand uitreikte naar een robot van goed anderhalve meter hoog.

De twee maakten gisteren voor het eerst kennis in het Advanced Technology Center van het Institut Saint-Laurent in Luik, dat dit jaar zijn 100-jarige bestaan viert. Filip nam ook uitgebreid de tijd om het werk van de studenten mechanica gade te slaan en zette zelfs een lashelm op. Het was de tweede keer dat de school koninklijk bezoek kreeg, al was de eerste keer even geleden: koning Albert I kwam er langs op 1 maart 1929.