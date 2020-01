Imago Britse prinses Anne doorprikt: haar ‘verborgen’ verleden komt na 53 jaar weer bovendrijven door ‘The Crown’ TDS

02 januari 2020

11u19

Bron: IBTIMES/ THE TELEGRAPH 4 Royalty Ze is één van de meest geliefde en hardst werkende leden van de Britse koninklijke familie, maar tot nu toe was er opvallend weinig bekend over het privéleven van prinses Anne (69), de dochter van de Queen. Daar brengt het nieuwste seizoen van ‘The Crown’ nu verandering in: de Netflix-reeks werpt nieuw licht op het lichtzinnige verleden van Anne, waaronder haar schandelijke relatie met de toenmalige echtgenoot van prinses Camilla, haar latere schoonzus. Het doet royaltywatchers vermoeden dat er destijds nog meer werd verdoezeld over de prinses.

Zo suggereert koninklijke expert Phil Dampier - die al 33 jaar over de Britse monarchie schrijft - dat de liefdesaffaire van Anne en Andrew Parker Bowles veel meer moet ingehouden hebben dan tot nu werd gedacht. “Ik denk dat Anne van hem hield en dat nog steeds doet. Maar ze was te jong en hij zou haar niet trouw gebleven zijn”, aldus de royaltykenner. “Van Andrew werd gezegd dat hij Anne’s eerste grote liefde was en verantwoordelijk voor het verliezen van haar maagdelijkheid. In die tijd was Andrew een buitengewoon aantrekkelijke en zelfverzekerde man die seksueel al zeer ervaren was en veel verschillende partners had.”

Ook schrijfster Penny Junor, die een biografie over Camilla schreef, laat haar licht schijnen op de affaire en stelt dat Andrew voortdurend ontrouw was. Al van bij het begin van zijn relatie met Camilla in 1966 bedroog hij haar, wat ervoor zorgde dat de twee al snel in een knipperlichtrelatie verwikkeld zaten. “Andrew was dol op Camilla en zij was zijn vriendin, maar hij kon gewoon geen andere vrouwen weerstaan”.

Één van die affaires was dus met prinses Anne, wat voor heel wat beroering zorgde. Hun gevoelens voor elkaar - althans van Anne’s kant - waren bijzonder sterk, maar het was voor de twee onmogelijk om in het gelovige Engeland in een officiële relatie te stappen, laat staan te denken aan trouwen. “Andrew hield van Anne’s uitbundige aard en uiteraard was ze een zeer aantrekkelijke vrouw toen ze jonger was”, legt Dampier uit. “Anne viel als een blok voor hem, maar hij was katholiek en dus was hij een onmogelijke echtgenoot.”

Zelf ontrouw

Prinses Anne trouwde uiteindelijk met Mark Phillips, een ruiter die ze had leren kennen op de Olympische Spelen in 1972. Het imago van de prinses raakte echter nog meer besmeurd toen ze zelf werd achtervolg door wilde verhalen over buitenechtelijke affaires. De dochter van de Queen werd gelinkt aan haar persoonlijke bodyguard Peter Cross, die zijn getuigenis aan een Britse krant verkocht nadat hij ontslagen werd uit de Royal Protection Squad. Later werd zelfs vermoed dat Peter in realiteit de biologische vader was Zara (de dochter die ze kreeg met Mark Phillips, red.) nadat de bodyguard beweerde dat hij enkele uren nadat ze was bevallen met de prinses had gesproken.

Ook in 1992 kwam Anne in opspraak: er werden brieven gestolen die de prinses en viceadmiraal Timothy Laurence hadden uitgewisseld, waaruit bleek dat de royals een relatie hadden, terwijl de prinses op dat moment getrouwd was met Mark Phillips. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten: Anne en Mark kondigden hun scheiding aan en acht maanden later trouwde Anne al met Timothy. De twee zijn vandaag nog altijd samen.

Enkele maanden na hun huwelijk, in maart 1993, stond op alle Britse voorpagina’s dat Anne zwanger was van haar derde kind. The Sunday People schreef een vijf pagina’s lang artikel over de zwangerschap, die Buckingham Palace merkwaardig genoeg niet kon bevestigen noch ontkennen. “Het wordt aan de individuele leden van de koninklijke familie overgelaten om te beslissen of zaken openbaar worden gemaakt”, klonk de formele reactie van het paleis. Een derde kind kwam er uiteindelijk nooit. Al stellen de royaltywatchers zich nu opnieuw vragen: waren de geruchten niet waar, of beëindigde Anne zelf de zwangerschap uit vrees voor de gevolgen?