Iconisch beeld prinses Diana verdwijnt uit Harrods MVO

07u30 1 AFP Beeld van prinses Diana en Dodi al-Fayed in Harrods. Royalty Het bronzen beeld van prinses Diana en haar vriend Dodi Al-Fayed verdwijnt uit het luxueuze winkelcentrum Harrods in Londen. Nu er een herdenkingsmonument komt bij Kensington Palace vindt het warenhuis dat het tijd is om het beeld terug te geven aan de vader van Dodi, Mohamed Al-Fayed.

Mohamed Al-Fayed was de vorige eigenaar van Harrods. Hij verkocht het warenhuis in 2010 aan de koninklijke familie van Qatar. Het beeld, waarop Diana en Dodi dansend staan afgebeeld onder de vleugels van een albatros, bleef staan bovenaan een van de roltrappen.

"We vinden dat het tijd is dat we het monument teruggeven aan meneer Al-Fayed en nodigen het publiek uit voortaan hun eer te bewijzen bij Kensington Palace", zegt Harrods-directeur Michael Ward tegen de BBC. Volgens hem zijn sinds 2005, toen het beeld werd onthuld, mensen over de hele wereld naar Harrods gekomen om het monument te zien.

Prinses Diana kwam in 1997 samen met haar vriend Dodi Al-Fayed in Parijs om het leven bij een verkeersongeval. Vorig jaar maakten Diana's zonen William en Harry bekend dat er in 2019 een beeld van Diana op Kensington Palace komt.